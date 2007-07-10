Польская оппозиция внесла предложение о роспуске Сейма

Оппозиционная парламентская фракция Союза демократических левых сил (SLD) внесла в парламент Польши предложение о самороспуске Сейма и проведении досрочных выборов в связи с политическим кризисом в стране.

Об этом, как передает РИА «Новости»,сообщил журналистам руководитель фракции Ежи ШМАЙДЗИНЬСКИЙ.

"Документ уже находится у председателя парламента", - сказал Е.ШМАЙДЗИНЬСКИЙ.

По его словам, внесено также предложение включить данный вопрос в повестку дня заседания Сейма Польши.

Кризис разразился в Польше после того, как в понедельник президент отправил в отставку с поста вице-премьера, министра сельского хозяйства Анджея ЛЕППЕРА, лидера партии "Самооборона". После этого представитель парламентской фракции партии заявил, что "Самооборона", которая в кабмине является второй по количеству постов, покидает правящую правительственную коалицию.

В понедельник вечером SLD заявила, что во вторник внесет предложение о самороспуске парламента и проведении досрочных выборов в связи с правительственным кризисом. По словам лидера SLD, вице-спикера Сейма Польши (нижняя палата парламента) Войчеха ОЛЕЙНИЧАКА, срок полномочий депутатов Сейма нынешнего созыва должен быть сокращен, а Сейм должен быть распущен.

По мнению вице-спикера, выборы должны состояться как можно скорее - в августе, самый поздний срок - в сентябре.