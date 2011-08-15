Минск назвал санкции США актом агрессии против России и Беларуси

Премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович назвал новые санкции, введенные США на прошлой неделе в отношении Белоруссии, агрессией против народа и вызовом Союзному государству, сообщает Би-би-си.

"Это акт агрессии по отношению к белорусскому народу, в отношении экономики нашей страны и к секторам, которые тесно связаны с кооперацией с Российской Федерацией", - сказал Мясникович в ходе заседания совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

По словам чиновника, "в определенной степени это вызов и нашему Союзному государству, и ЕЭП". В связи с этим, как сказал Мясникович, Минск рассчитывает на поддержку России и Казахстана, чтобы преодолеть последствия американских санкций.

Санкции, как сообщалось, были введены против компаний "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно" и "Нафтан". Кроме того, США значительно расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страну, однако их имена названы не были.