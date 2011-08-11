Юрист, напавший на министерство обороны Эстонии, дал убить себя

Прокуратура Эстонии назвали имя человека, которой устроил стрельбу в здании министерства обороны, сообщает Лента.ру. 57-летний Карен Драмбян был юристом, состоял в Объединенной левой партии Эстонии, в 2009 году выдвигал свою кандидатуру в городское собрание города Маарду.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя эстонской полиции, сообщения о том, что Драмбян захватывал заложников, также оказались ложными. Двое сотрудников министерства просто на некоторое время оказались в одном помещении с преступником.

По данным новостного портала ERR, не подтвердились и сведения о самоубийстве Драмбяна. По последним данным, преступник погиб в ходе перестрелки с сотрудниками полиции. Близкий к Объединенной левой партии человек, лично знавший Драмбяна, предположил в интервью DELFI, что у погибшего "не было мужества, чтобы убить себя, вот и пошел, чтобы его другие убили".

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и министр обороны Март Лаар заявили на пресс-конференции, что вдохновителем Драмбяна мог стать норвежский террорист Андерс Брейвик. По словам Лаара, Драмбян имел при себе около ста патронов, сумку со взрывпакетами и газовую маску. В свою очередь, Ансип признал, что мотивы преступника остаются неясными, так как он не выдвигал никаких политических или иных требований.

Стрельба в министерстве обороны Эстонии началась около 15:00 по местному времени. Вскоре работников министерства эвакуировали, здание оцепила полиция. В 17:20 операция правоохранительных органов была успешно завершена. Кроме самого Драмбяна, никто не пострадал.