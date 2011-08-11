В министерстве обороны Эстонии - стрельба и взрывы

В здании министерства обороны Эстонии, где ранее неизвестный открыл огонь, возобновилась стрельба, сообщает ERR. Кроме того, по данным издания, примерно в 16:50 по местному времени "в здании прозвучали взрывы".

Связаны ли стрельба и взрывы с проведением полицейской операции по нейтрализации преступника, источник не уточняет. DELFI, со своей стороны, сообщило, что перед возобновлением стрельбы в здание ворвались десятки полицейских в бронежилетах и в масках.

Все сотрудники министерства к настоящему моменту уже эвакуированы, сообщает Лента.ру.

Примерно в 15:30 по местному времени неизвестный произвел в здании министерства несколько выстрелов. После этого сотрудники ведомства стали спешно покидать здание, некоторые выпрыгивали из окон. Прилегающая территория была оцеплена полицией.