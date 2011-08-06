Польша считает арест Тимошенко слишком поспешным и радикальным

Польша считает арест экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО слишком поспешной и радикальной мерой.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, текст которого размещен на сайте этого ведомства.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с решением Печерского районного суда в Киеве задержать Юлию ТИМОШЕНКО. Мы считаем, что это слишком поспешная и радикальная мера пресечения в отношении бывшего премьер-министра за несоблюдение судебных процедур», - подчеркивается в заявлении.

МИД Польши выразил надежда, что Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена из-под стражи, а судебный процесс будет отвечать европейским стандартам поведения.

В заявлении также отмечается, что Польша, как председательствующая в ЕС, возьмет на себя обсуждение этого вопроса, как с партнерами по ЕС, в частности с Верховным представителем ЕС Кэтрин ЭШТОН, так и с представителями высших органов власти Украины - Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.