Если западные дипломаты будут заставлять украинских детей танцевать за визы, то...

Посол Украины при Европейском Союзе Роман ШПЕК считает, что действия отдельных консульских учреждений стран-членов в ЕС в вопросах выдачи виз украинцам могут подорвать процесс ратификации соглашения о реадмиссии между Украиной и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам, комментируя последние действия Посольства Франции в Украине, которое заставило танцевать детей из ансамбля “Дети Украины” перед посольством для выдачи им виз.

“Меня удивляет, что в Киеве - столице, богатой культурными местами, дипломаты определенных европейских стран наблюдают за выступлением украинских коллективов из окон своих консульских учреждений”, - сказал Р.ШПЕК.

“Такие события никак не способствуют авторитету ЕС как проводника демократических ценностей среди украинского населения», - добавил он.

Посол Украины при ЕС выразил искреннюю надежду на то, что этот случай стал очередным недоразумением, однако, в то же время, выразил убеждение в том, что такие случаи должны прекратиться.

“Они очень опасны, поскольку действия отдельных консульских учреждений могут подорвать процесс ратификации Соглашения о реадмиссии между Украиной и ЕС, которое было недавно подписано. И в таком случае ответственность будет на европейской стороне”, - подчеркнул Р.ШПЕК.

Он также выразил мнение, что спасти ситуацию может Европейская комиссия.

“Вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопроси юстиции, свободы и безопасности, Франко ФРАТТИНИ и комиссар ЕС по вопросам внешних отношений Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР уже неоднократно заявляли, что наведут порядок в вопросах выдачи виз украинским гражданам. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и практические решения будут приняты быстро», - сказал Посол Украины при ЕС.

Как сообщал “5 канал”, 3 июля участники ансамбля “Дети Украины” на протяжении трех часов танцевали под Посольством Франции в знак протеста против того, что накануне им было отказано в оформлении виз в Францию без объяснения причин. После трехчасового концерта, сотрудники посольства решили оформить документы для участников ансамбля. Коллектив собирался 4 июля отправиться на международный фестиваль в французскую Нормандию.

Раньше, под консульским отделом посольства Германии пришлось петь детскому хору из Харькова также для получения виз.