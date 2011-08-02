Швейцария предлагает Украине свою систему ПВО

Сегодня в Виннице состоялась рабочая встреча делегации Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с атташе по вопросам обороны при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине Кристофом БРУНОМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, украинскую делегацию возглавлял заместитель командующего Воздушными Силами по боевой подготовке – начальник управления боевой подготовки Командования ВС ВСУ Виктор СИДАШ.

«Целью встречи было ознакомление с возможностями швейцарской системы контроля за воздушным пространством “SKYGUARD” и определение перспектив дальнейшего сотрудничества между видами вооруженных сил обоих государств», – говорится в сообщении.

К.БРУН детально ознакомил украинских военных с новейшей системой противовоздушной обороны “SKYGUARD”, а также рассказал об особенностях ее работы в единой системе контроля за воздушным пространством.

«Система прошла успешное испытание в 2008 году во время проведения чемпионата Европы по футболу. Кроме того, ее используют для обеспечения безопасности в воздушном пространстве в ходе ежегодного проведения экономического форума в Давосе», – сказал К.БРУН.

Он также отметил, что швейцарская сторона готова рассмотреть возможность привлечения этой системы контроля за безопасностью воздушного пространства во время проведения в Украине Евро-2012.

В свою очередь, В.СИДАШ заверил гостя в том, что эта информация будет тщательным образом проработана и соответствующие предложения руководства Министерства обороны и ВСУ будут доведены до швейцарской стороны.