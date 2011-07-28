Медведев запретит американцам ездить в Россию

Президент России Дмитрий Медведев поручил министерству иностранных дел составить список американских граждан, въезд которым в РФ будет запрещен. Такой шаг будет сделан в ответ на санкции Госдепартамента США в отношении российских чиновников, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Об этом, как пишет "Коммерсантъ", заявила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова.

Тимакова отметила, что позиция Госдепартамента США вызвала у Кремля "недоумение", так как американская сторона взяла на себя "несвойственные" функции, не дожидаясь решения российских судов по делу о гибели юриста фонда Hermitage Capital в СИЗО.

Ранее санкции Госдепартамента раскритиковал МИД РФ, назвав их попыткой наказания граждан иностранного государства. В сообщении российского внешнеполитического ведомства также говорилось, что Москва не оставит действия Вашингтона без соответствующего ответа.

В Госдепартаменте 27 июля 2011 года официально подтвердили факт запрета на выдачу виз некоторым российским чиновникам, которых власти США считают причастными к смерти Магнитского.

В контрсписок Кремля могут быть включены американские чиновники, "нарушающие права россиян".

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