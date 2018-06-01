США применили санкции против российских судей и чиновников. Есть повод задуматься?

Произошедшее на днях в США событие имеет непосредственное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам России. Однако косвенно оно задевает и украинских…

Как сообщила 26 июля газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, государственный департамент внес ряд российских чиновников в список лиц, которым запрещен въезд на территорию США. Речь идет о так называемом списке Магнитского, в котором фигурируют 60 человек, причастных, по мнению Вашингтона, к гибели российского юриста Сергея Магнитского. Среди фигурантов списка – сотрудники ФСБ, полицейские высшего и среднего звена, тюремные охранники и врачи, прокуроры, налоговые аудиторы и инспекторы.

Напомним, Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в британской фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Hermitage Capital Management. В октябре 2008 года он дал показания следователю в связи с делом адвоката Эдуарда Хайретдинова, указав на то, что изъятые документы и печати ряда фирм Hermitage были использованы для перерегистрации их на новых собственников и последующего незаконного возврата налогов на сумму 5,4 млрд. рублей.

24 ноября 2008 года Магнитский был арестован по обвинению в том, что он помог главе фонда Уильяму Браудеру уклониться от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года Магнитский скончался в больнице следственного изолятора, при этом, по утверждению адвокатов, его смерть стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

В мае текущего года сенатором Бенджамином Кардином, сопредседателем комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Конгресса США (Хельсинкская комиссия), на рассмотрение конгресса был внесен законопроект под названием «Акт Сергея Магнитского 2011 года об ответственности и верховенстве Закона». «Законопроект носит имя Магнитского. В честь той жертвы, которую принес Сергей», – объяснил тогда Кардин, представляя документ.

Однако так получается, что госдеп США решил наказать российских чиновников, не дожидаясь решения сенаторов и членов палаты представителей.

Американская газета ссылается на документ Белого дома, в котором говорится, что госсекретарь Хиллари Клинтон «предприняла шаги по запрету на поездки в США лиц, причастных к противоправной гибели Сергея Магнитского». По данным источников издания в Белом доме, в черном списке госдепа «около 60 человек», но конкретных имен не приводится. Впрочем, ранее сообщалось, что в «стоп-лист» законопроекта Бенджамина Кардина включены все фигуранты так называемого списка по делу Магнитского – судьи, следователи и чиновники МВД, ГУФСИН, причастные к расследованию деятельности Hermitage Capital Management. Также в него могли попасть марионеточный глава Чечни Рамзан Кадыров, прокурорские работники, расследовавшие дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также другие российские чиновники.

Таким образом, немало российских госслужащих, причастных к «делу Магнитского», уже пострадали – им запрещен въезд в США. Кроме того, согласно тексту законопроекта американского сенатора, этим чиновникам также грозит замораживание американским Казначейством принадлежащих им счетов и блокирование любых сделок под юрисдикцией США.

Причем есть немало россиян, которые, в отличие от кремлевских руководителей, целиком и полностью поддерживают данное резонансное решение американских властей.

«Законопроект Кардина – наша плата за неработающее правосудие, всевластие ФСБ и коррупцию. Для наших чиновников этот законопроект – сигнал: ребята, вы уходите от ответственности внутри страны, но за ее пределами вам покоя не будет», - так прокомментировала американский законопроект, как только о нем стало известно, глава московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

А об известии, что санкции против российских чиновников таки уже введены, сопредседатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов выразился так: «Путинская клептократия настолько распоясалась, что остановить ее внутри страны уже никто не может, и единственное, что она болезненно воспринимает, это аресты своих активов за рубежом и визовые санкции».

В связи с вышеописанной информацией хочется отметить три момента. Во-первых, Россия, чьи чиновники подверглись сейчас санкциям со стороны США, пошла по стопам Беларуси. Против примерно двухсот представителей белорусской власти, включая президента Лукашенко и его сыновей, в этом году Западом уже введены подобные меры – в первую очередь, за репрессии против оппозиции.

Во-вторых, США и Евросоюз наказали чиновников из Беларуси почти синхронно. Поэтому Москве следует теперь ожидать, что о санкциях против российских чиновников скоро объявит и Европа.

В-третьих, вряд ли кто-то обвинит в притягивании за уши в данном контексте мысли о возможности применения таких же жестких мер со стороны демократического Запада в недалеком будущем и по отношению к определенным украинским чиновникам.

Предупреждений со стороны США и ЕС в адрес нынешней украинской власти о недопустимости, в частности, преследования оппозиции под видом уголовных дел было уже множество. Один из последних сигналов на эту тему прозвучал особенно громко. Имеется в виду открытое письмо президента Freedom House Дэвида Кремера, исполнительного вице-президента Атлантического Совета Дэймона Уилсона и приглашенного сотрудника Атлантического Совета Роберта Нурика к президенту Виктору Януковичу.

«Уголовное преследование бывшего премьера Юлии Тимошенко, которую вы победили во втором туре президентских выборов прошлого года, является свидетельством ухудшения ситуации в стране, - указывается в письме. - Ее дело стало поводом для рассмотрения международным сообществом как грубое нарушение законодательства с целью преследования главных политических оппонентов». Кроме того, авторы послания выразили обеспокоенность пребыванием за решеткой с декабря 2010 года министра внутренних дел Юрия Луценко

В документе особенно подробно обговариваются вопросы уголовных дел именно против Тимошенко и Луценко. Авторы подчеркивают, что «процедура проведения таких уголовных расследований не вызывает доверия ни в Украине, ни за рубежом». Более того, они призвали Януковича «вмешаться и прекратить эти антидемократические действия, пока не стало слишком поздно».

Кстати, если Немцов говорил о «путинской клептократии», то в данном письме также упомянули этот термин, буквально означающий «воровская власть», но уже применительно к нынешней власти в Украине. «Длительные тревожные тенденции в вашей стране ведут Украину к клептократии и авторитаризму. Это чревато катастрофическими последствиями для страны. И это совсем не то, для чего вас избрал народ», - резюмируется в послании американцев.

Любопытно, что в ответ на вышеупомянутое письмо Администрация президента устами Анны Герман в который раз упрямо заявила, что в Украине нет политических процессов. Однако, думается, власть недооценивает значение таких негативных вердиктов от авторитетных зарубежных экспертов. В действительности, они отражают мнение всего демократического мира.

Об этом сказал и посол США в Украине в 1998-2000 годах, эксперт американского Brookings Institution Стивен Пайфер в недавней статье для Kyiv Post. «На Западе единодушно заявляют о том, что суд над экс-премьером является попыткой вывести из игры лидера оппозиции, то есть лишить ее общественной поддержки во время предстоящих выборов», - подчеркнул он. Кроме того, Пайфер отметил, что такая политика уже свела на нет перспективы Януковича получить приглашение посетить Вашингтон – это знаковая информация!

Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в случае оглашения обвинительного приговора Печерского суда по отношению к Тимошенко – независимо от того, назначат ли ей реальный тюремный срок или лишь условный, либо в случае ее ареста еще до завершения судебного процесса, – со стороны Запада последуют незамедлительные и уже конкретные действия. Наподобие тех санкций, которые предприняты против белорусских и российских чиновников.

В первую очередь, наказаны будут, конечно, люди, непосредственно причастные к делам против Тимошенко, Луценко и других бывших высокопоставленных госслужащих. Это – судьи Киреев и Вовк, работники Генпрокуратуры Нечвоглод, Фролова и другие госслужащие невысокого ранга. То есть – российский вариант.

Однако есть большая вероятность того, что позднее, если ситуация не выправится, санкции применят и к высшим должностным лицам Украины – по белорусскому сценарию.

Олег Литовченко