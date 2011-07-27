Украина и Сингапур заинтересованы друг в друге

Украина рассматривает развитие отношений с Сингапуром как одно из приоритетных направлений своей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подтверждает готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил советник Президента - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК во время встречи с делегацией Сингапура во главе со Специальным посланником Республики Сингапур в Украине Тони СИДДИКИ.

По его словам, во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено состоянию выполнения договоренностей сторон, достигнутых во время государственного визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Республику Сингапур 27-29 марта.

В ходе встречи была отмечена необходимость последовательной и системной реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне в полном объеме и в определенные сроки. “В частности, важной задачей является начало деятельности украинско-сингапурского делового совета, который призван стать практическим механизмом развития сотрудничества между двумя странами”, – отметил во время встречи А.ГОНЧАРУК.

Кроме того, стороны обсудили возможность совместной реализации перспективных проектов в Украине. В частности, речь шла о привлечении сингапурских инвесторов к развитию судостроительной отрасли и портовой инфраструктуры Украины. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в использовании опыта и ресурсов сингапурских компаний в рамках реализации национальных проектов «Доступное жилье» и «LNG-терминал», а также во время подготовки и проведения в Украине чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Участники встречи также обсудили перспективные направления сотрудничества сторон в торгово-экономической и инвестиционной отраслях, вопросы развития двусторонней нормативно-правовой базы и согласились с необходимостью активизации совместных усилий, направленных на содержательное наполнение взаимоотношений во всех сферах с целью достижения практических результатов.