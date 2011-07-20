В Минске снова десятки задержанных

Очередная акция "Революция через социальные сети" состоялась в Минске, милиция задержала несколько десятков человек, передают корреспонденты РИА Новости.

Акции молчаливого протеста проходят по средам. Участники не приносят плакатов, не выкрикивают лозунги - свой протест они выражают, хлопая в ладоши.

На месте проведения акции присутствовали несколько человек, представившиеся сотрудниками прокуратуры. Они пояснили, что наблюдают за соблюдением законодательства как со стороны милиции, так и со стороны участников акции и журналистов.

Недавно после массовых задержаний журналистов во время подобных акций генеральный прокурор Белоруссии Григорий Василевич обратился к главе МВД с напоминанием о необходимости соблюдать законодательство, в том числе и в отношении журналистов.

Г.Василевич также заявлял, что сотрудники милиции должны быть в форме и предъявлять свои документы, но в среду задержания участников акции опять производили люди в штатском. Они препровождали задержанных в автобусы без номерных знаков.