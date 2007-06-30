Папа Римский призвал китайцев вернуться под юрисдикцию Ватикана

Папа Римский Бенедикт XVI обратился ко всем католикам Китая с приглашением объединиться под началом Римской католической церкви и призвал власти КНР восстановить дипломатические связи с Ватиканом и разрешить свободу вероисповедания.

По словам Бенедикта XVI, китайская католическая церковь, которая признает понтифика как духовного лидера, но фактически ему не подчиняется, "не вписывается" в католическую доктрину, но, тем не менее, достойна воссоединиться с Ватиканом. Понтифик отменил предыдущие запреты Ватикана на общение китайских католиков с духовенством официальной Римской католической церкви КНР и признал, что осуждать верующих за подобные контакты нельзя.

В своем обращении к китайским католикам Бенедикт XVI напомнил о своем законном праве назначать епископов, и выразил надежду, что соглашение о порядке назначения будет вскоре достигнуто с властями Китая. Ватикан готов перенести все дипломатические миссии из Тайваня в Китай, сразу же после того, как Пекин даст согласие на установление официальных связей, передает Associated Press.

Дипломатические отношения между Пекином и Ватиканом были расторгнуты в 1951 г., когда в Китае была создана собственная католическая церковь, не подчиняющаяся Папе. С 1951 г. в Китае были арестованы не менее 20 католических священников. В настоящее время КНР проживают около 12 млн католиков.