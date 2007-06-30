Взрыв в аэропорту Глазго признан терактом
20:32, 30 июня 2007Мир
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Премьер срочно созвал чрезвычайный комитет
Власти Великобритании назвали инцидент в аэропорту Глазго терактом, сообщает Sky News.
Два часа назад в здание пассажирского терминала аэропорта врезался автомобиль марки "Джип-Чероки", после чего машина загорелась. Перед взрывом из автомобиля успели выскочить водитель и пассажир, которые были задержаны.
В связи с происшествием работа аэропорта была полностью остановлена, все полеты отменены. Здание аэропорта эвакуировано.
Полиция пока не связывает инцидент с обнаружением двух заминированных автомобилей в центре британской столицы.
Премьер-министр Великобритании Городон Браун проводит экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.
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