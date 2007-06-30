Взрыв в аэропорту Глазго признан терактом

Власти Великобритании назвали инцидент в аэропорту Глазго терактом, сообщает Sky News.

Два часа назад в здание пассажирского терминала аэропорта врезался автомобиль марки "Джип-Чероки", после чего машина загорелась. Перед взрывом из автомобиля успели выскочить водитель и пассажир, которые были задержаны.

В связи с происшествием работа аэропорта была полностью остановлена, все полеты отменены. Здание аэропорта эвакуировано.

Полиция пока не связывает инцидент с обнаружением двух заминированных автомобилей в центре британской столицы.

Премьер-министр Великобритании Городон Браун проводит экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Лента.ру