На Волге затонул теплоход, на борту которого было 173 человека
15:44, 10 июля 2011Мир
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Известно об одном погибшем и 78 спасенных
Теплоход "Булгария" затонул на Волге в Республике Татарстан (РФ), передает РИА «Новости».
Неизвестна судьба 94 человек, находившихся на борту затонувшего на Волге теплохода "Булгария", известно об одном погибшем и 78 спасенных, сообщил начальник пресс-службы Приволжского регионального центра МЧС России Олег ЗУГЕЕВ.
"78 человек спасены проходившим мимо судном "Арабелла". Одна женщина погибла", - сказал он.
О.ЗУГЕЕВ подтвердил, что, по данным регионального центра МЧС, всего на борту теплохода находились 173 человека.
Как сообщает МЧС по Татарстану, прогулочный теплоход "Булгария" следовал рейсом из города Болгар в Казань и затонул на глубине 20 метров в 3 километрах от берега.
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