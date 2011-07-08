В Беларуси за аплодисменты осудили однорукого человека
18:56, 08 июля 2011Мир
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Штраф - миллион 50 тысяч рублей
В Беларуси за аплодисменты на акции протеста в прошедшую среду задержали однорукого инвалида.
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Один из свидетелей убеждал суд, что задержанный хлопал в ладоши.
Отец инвалида не выдержал в зале суда и заявил: "Как это возможно, если мой сын инвалид, у него вместо руки протез"
"Судья все это прослушала, а потом опустила голову и сказала: штраф 1 миллион 50 тысяч рублей", - приводит его слова Украинская правда
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