В Беларуси за аплодисменты осудили однорукого человека

В Беларуси за аплодисменты на акции протеста в прошедшую среду задержали однорукого инвалида.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Один из свидетелей убеждал суд, что задержанный хлопал в ладоши.

Отец инвалида не выдержал в зале суда и заявил: "Как это возможно, если мой сын инвалид, у него вместо руки протез"

"Судья все это прослушала, а потом опустила голову и сказала: штраф 1 миллион 50 тысяч рублей", - приводит его слова Украинская правда