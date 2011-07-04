Начальник украинского Генштаба отбыл в США

Сегодня делегация Вооруженных сил Украины во главе с начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Григорием ПЕДЧЕНКО отбыла с визитом в США.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны, программой визита предусмотрено посещение украинскими военными Стратегического командования НАТО по трансформации (Норфолк) и Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (Вашингтон).

Целью визита является продолжение конструктивного партнерства Украины с Организацией Североатлантического договора по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, а также реализация военных заданий для обеспечения стратегического партнерства между Украиной и США.

Как планируется, 5 июля Г.ПЕДЧЕНКО встретится с верховным главнокомандующим Стратегического командования НАТО по трансформации генералом Стефаном АБРИАЛОМ, а также посетит Объединенный центр подготовки коалиционных сил Объединенного командования ВС США в городе Саффолк.

6 июля члены делегации ВСУ встретятся с командованием военно-морской базы в Норфолке, ознакомятся с ее структурой и заданиями, а также посетят универсальный десантный корабль ВМС США “Керсардж”.

7 июля в Вашингтоне состоится встреча Г.ПЕДЧЕНКО с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмиралом Майклом МУЛЛЕНОМ.