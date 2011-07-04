Демонстрантов в Минске разгоняли газом

В воскресенье на Привокзальной площади в Минске, где проходила несанкционированная акция протеста, были задержаны несколько десятков человек.

Как сообщает Би-Би-Си, для разгона участников акции милиция применила слезоточивый газ.

На месте проведения акции вспыхнули стычки с милиционерами. Милиция перекрыла Привокзальную площадь и выходы из метро и объясняла происходящее проведением спецмероприятия.

По информации «Газеты.ру», после того, как милиция разогнала акцию оппозиции, на Привокзальную площадь прибыли съемочные группы государственного телевидения, чтобы снять сюжет о том, что в центре Минска «все спокойно».

Вчера утром, открывая военный парад по случаю Дня независимости Беларуси, Президент Александр ЛУКАШЕНКО произнес речь. Организаторы акции протеста призывали собравшихся во время выступления Президента аплодировать так бурно, чтобы он не мог прочитать свою речь. Однако некоторые собравшиеся на трибунах граждане утверждали, что им было запрещено аплодировать.