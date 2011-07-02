НАТО усилило бомбардировки в Ливии

НАТО заявляет об усилении авиаударов по военным объектам Муаммара КАДДАФИ на западе Ливии.

По информации альянса, за последние несколько дней удары были нанесены по 50 военным объектам, расположенным на западе страны. Бои между повстанцами и правительственными силами продолжаются в районе гор Нафуса, передает Би-Би-Си.

С середины февраля в Ливии начались массовые антиправительственные демонстрации. Участники акций требовали отстранения от власти правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ. Затем акции протеста переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанцами.