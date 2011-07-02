В Марокко ограничили власть короля

98% граждан Марокко одобрили проект новой конституции, ограничивающей власть короля МУХАММЕДА VI.

Как передает Би-Би-Си, об этом сообщил министр внутренних дел Марокко Таиба ЧЕРКАУИ, комментируя итоги общенационального референдума, который состоялся вчера.

Конституционная реформа стала ответом на февральские демонстрации протеста в королевстве, участники которых требовали ограничения власти монарха.

Явка на референдуме превысила 72%, он прошел в спокойной обстановке, добавил министр.

Новая конституция предоставляет более широкие полномочия премьер-министру и парламенту.

Критики новой конституции утверждают, что в руках короля все равно остается слишком много власти.

Предлагаемые королем реформы включают в себя не только расширение полномочий премьер-министра и парламента, но также присвоение берберскому языку статуса государственного наряду с арабским.

Вместе с тем, король останется ключевой политической фигурой в стране и главнокомандующим марокканской армии.

Эксперты полагают, что предложение конституционных реформ – это попытка марокканских властей не допустить повторения массовых антиправительственных выступлений, захлестнувших некоторые страны арабского мира в начале этого года и приведших к свержению режимов в Тунисе и Египте.

47-летний король МОХАММЕД VI пришел к власти в 1999 году после смерти своего отца, Хасана II. В настоящее время он возглавляет самую древнюю в арабском мире королевскую династию.

Как и во многих других странах Ближнего востока и северной Африки, в Марокко в последний год все громче раздаются призывы к радикальным переменам политической системы.

Перед страной с ее высоким уровнем безработицы усиливающейся бедностью также стоят сложные экономические проблемы.