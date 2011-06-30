В Минске хватали людей и били журналистов

Белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске более 150 участников "молчаливой акции" протеста и около 10-ти журналистов.

Еще 40 активистов задержаны вчера в других белорусских городах, передает радио «Свобода».

Около 1500 человек смогли выразить свой протест "гулянием" и аплодисментами.

По словам корреспондентов Би-би-си, милиция обходилась с протестующими очень жестко.

Оператора Максима Ломакина и корреспондента Олега Болдырева, снимавших момент задержания милицией протестующих, стали толкать люди в штатском.

"Они всячески мешали нашим съемкам, – рассказал по телефону Максим Ломакин. – Стали бить меня по спине, по почкам, ногам. Потом меня скрутили и стали тащить в машину".

"Я стал кричать, что я журналист Би-би-си, что я аккредитован, меня отпустили, но при этом сильно ударили по затылку и по спине, – продолжил Максим. – Потом стали извиняться".

Правоохранители в штатском очень жестко обходились с журналистами, освещавшими акцию: наносили удары по камерам, скручивали руки, делали подножки.

Сильно избили одного из местных видеооператоров. По словам Максима Ломакина, по лицу журналиста текла кровь. Еще один репортер с четко видной аккредитацией был тем не менее задержан милицией.

По первым оценкам, собравшихся было около 3 тысяч человек – примерно столько же, что и неделю назад. Как рассказывает корреспондент Би-би-си Олег Болдырев, возможно, на решимость собраться повлияло как массовое применение силы, так и то, что в Минске шел сильный дождь.

Октябрьская площадь, на которую планировали выйти активисты, была занята дискотекой – белорусские власти явно перенимают российский опыт блокирования мест для протестных акций.

Тем не менее, ровно в семь часов вечера тротуар перед площадью начал заполняться людьми, которые начали хлопать. Первые робкие хлопки сменились более дружными. Люди начали шагать вдоль площади.

Уже через пять-семь минут, как только толпа вышла за предел площади, начались первые задержания.

Люди в штатском сопровождали толпу с двух сторон и выхватывали из нее людей, которых тащили в двигавшиеся рядом с шествием малиновые автобусы.

Задержанных в буквальном смысле слова бросали в автобусы, так поступили с несколькими женщинами, одна из которых кричала от боли. Одной из задержанных удалось выскочить из автобуса.

Все это время в толпе не раздалось ни единого лозунга – тактику на молчаливое проведение флэш-моба соблюдают очень строго.

Свою поддержку шедшим по улице людям выражали автомобилисты – десятки машин гудели на перекрестках.

Активисты социальных сетей надеются, что отсутствие лозунгов даст меньше поводов для задержаний, однако практика показывает, что схватить могут как идущего в толпе, так и случайных прохожих – на глазах корреспондентов Би-би-си задержали подростка, обнимавшегося со своей подружкой на скамейке.

Протестные "гуляния" по средам стали традицией, организованной в Белоруссии активистами социальных сетей.