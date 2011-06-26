В туалете на фестивале нашли труп соратника премьера Британии

На музыкальном фестивале в Гластонбери в Великобритании найден мертвым известный политик-консерватор, один из ближайших соратников премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Тело 56-летнего Кристофера Шейла было найдено внутри кабинки биотуалета в VIP-зоне рядом со сценическими площадками фестиваля.

Полиция проводит расследование относительно причин его смерти. Ходят слухи, что политик покончил жизнь самоубийством.

Узнав о смерти своего соратника Дэвид Кэмерон заявил, что "убит горем".

"Я потерял близкого и ценного друга - огромный пласт моей жизни внезапно ушел в небытие", - сказал премьер.

По его словам, Шейл был одним из самых щедрых людей, которых он когда-нибудь встречал. "Имея такой характер, он сделал неоценимый вклад и в деятельность Консервативной партии, и на местном, и на национальном уровнях", - отметил Кэмерон.

Свои сожаления в связи с событием выразили организаторы фестиваля.

Фестиваль, собравший на фермерских угодьях в графстве Сомерсет на западе Англии около 150 тысяч зрителей, является главным летним событием британской поп- и рок-музыки.

Первые дни фестиваль проходил под проливным дождем. Ливни превратили 900 акров земли в одно большое болото, которое тщательным образом перемешали 180 тысяч человек. Уже выступили U2, Coldplay, Chemical Brothers и BB King. В воскресенье ожидается выступление певицы Бейонсе.

ТСН