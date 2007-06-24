Принц Уильям тайно встречается с подружкой

Сразу два британских таблоида – «The Daily Mail» и «The News of the World» - в воскресенье опубликовали статьи о том, что сын наследника престола принц УИЛЬЯМ возобновил отношения с Кейт МИДЛТОН, с которой они расстались в апреле.

По данным «The Daily Mail», 9 июня мисс МИДЛТОН по приглашению принца побывала на армейской вечеринке в Бовингтоне, на юге Англии, где расквартирован его полк. Очевидцы рассказали изданию, что "УИЛЬЯМ повсюду следовал за ней, как щенок". Потом их видели целующимися на танцполе, а еще позже они уединились в апартаментах принца.

Оба издания сообщают, что К.МИДЛТОН приглашена на концерт памяти принцессы Дианы, матери УИЛЬЯМА, который состоится 1 июля на лондонском стадионе Уэмбли.

Источники, близкие к паре, рассказали, что тайные встречи УИЛЬЯМА и мисс МИДЛТОН продолжаются около месяца. Принц, по их словам, готов к серьезным отношениям, но Кейт продолжает сомневаться. Ранее одной из причин их разрыва называлось то, что принц относился к подруге слишком легкомысленно. Тем не менее, как уверил газету «The News of the World» источник, близкий к королевской семье, УИЛЬЯМ по-прежнему очень ее любит.

О разрыве принца УИЛЬЯМА и К.МИДЛТОН стало известно 14 апреля. Они познакомились в 2001 году, а романтические отношения между ними завязались в конце 2003 года.