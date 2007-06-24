Сербский президент впервые попросил прощения у хорватов

Президент Сербии Борис Тадич принес официальные извинения хорватам, пострадавшим в ходе войны 1991-1995 годов.

"Я хочу извиниться перед всеми хорватами, которым именем моего народа были причинены страдания. Я чувствую мою ответственность за это", - сказал Тадич в интервью хорватскому телеканалу накануне приезда в Загреб, передает Би-би-си.

После провозглашения независимости Хорватии местные сербские националисты при поддержке Белграда создали примерно на трети ее территории самопровозглашенное государство - Сербскую Краину.

Вооруженный конфликт, в ходе которого подвергались ракетным обстрелам Загреб и Дубровник, унес жизни более 20 тыс. человек.

Лидер сербского государства впервые принес извинения за войну. Ранее, в 2003 году, это сделали президенты Хорватии и Черногории, Стипе Месич и Светозар Марович.

В воскресенье Тадич примет участие в балканском энергетическом саммите.