Переговоры о свободной торговле с ЕС пройдут в июле и сентябре

Очередной, 18-й раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом планируется провести во второй половине сентября в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он также сообщил, что во второй декаде июля планируется провести промежуточный раунд переговоров по этому вопросу.

«Большой раунд переговоров будет во второй половине сентября, а промежуточный - во второй декаде июля. Переговоры пройдут в Брюсселе».

Комментируя результаты 17-го раунда переговоров, прошедшего в Киеве 20-24 июня, В.ПЯТНИЦКИЙ сказал, что он прошел конструктивно. «Все идет хорошо. По всем вопросам есть понимание, что надо делать. Главное – время, которое надо уделить на это», - отметил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце мая первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел в Брюсселе переговоры с представителями Европейской Комиссии и по их завершении заявил о снятии большинства спорных вопросов по подготовке соглашения о ЗСТ.

«Мы обсудили буквально все 5 «красных линий», которые у нас имелись. Я думаю, что эти линии поменяли цвет, они уже «зеленые» почти все», - сказал А.КЛЮЕВ.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечал, что в переговорах о создании ЗСТ с ЕС остались три неурегулированных вопроса. В частности, относительно объемов квотирования экспорта аграрной продукции, допуска украинских автоперевозчиков на европейский рынок услуг и компенсаций за отказ от использования Украиной географических названий товаров.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года.

Руководство ЕК и власти Украины надеются на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в текущем году.