Суд приговорил ”Химического Али” к смерти (фото)

Иракский суд приговорил к смертной казни через повешение двоюродного брата экс-диктатора Саддама Хусейна - Али Хасана аль-Маджида, известного как "Химический Али". Он признан виновным в геноциде курдов в 1980-е гг., передает Reuters.

Ранее сегодня к той же мере был приговорен Бывший министр обороны Ирака султан Хашим Ахмад ат-Таи.

С.Хусейн был повешен 30 декабря 2006г. Его сводного брата и бывшего главу иракской разведки Барзана Ибрагима ат-Тикрити, а также бывшего председателя Революционного суда Ирака Авада Хамеда аль-Бандара казнили 15 января 2007г.

РБК