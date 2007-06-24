Суд приговорил ”Химического Али” к смерти (фото)
12:08, 24 июня 2007Мир
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Двоюродного брата Хусейна повесят
|Али Хасан аль-Маджид. Фото Reuters
Ранее сегодня к той же мере был приговорен Бывший министр обороны Ирака султан Хашим Ахмад ат-Таи.
С.Хусейн был повешен 30 декабря 2006г. Его сводного брата и бывшего главу иракской разведки Барзана Ибрагима ат-Тикрити, а также бывшего председателя Революционного суда Ирака Авада Хамеда аль-Бандара казнили 15 января 2007г.
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