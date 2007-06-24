Ширак отказался идти на допрос

Бывший президент Франции Жак Ширак отказался дать показания по скандальному "делу Clearstream", которое затрагивает нынешнего президента, Николя Саркози. Ширак объяснил, что право не давать показаний по событиям, происходившим в ходе его президентского правления, закреплено в конституции Франции, сообщает AFP со ссылкой на представителей бывшего президента.

Жак Ширак письменно уведомил о своем решении судей Жана-Мари д`Уи и Анри Пона, которые надеялись взять у него показания в конце июля. Они планировали получить информацию не только по делу Clearstream, но и по серии коррупционных расследований, связанных с периодом между 1977 по 1995 год, когда Ширак был мэром Парижа, отмечает Reuters.

Центральной частью дела Clearstream, начавшегося в 2004 году, является одноименный люксембургский банк, в котором Николя Саркози и еще несколько бизнесменов якобы хранили взятки, вырученные от продажи в 1991 году французских фригатов Тайваню, пишет Belfast Telegraph. Обвинения оказались ложными, а Саркози объявил себя жертвой кампании, призванной дискредитировать его как кандидата в президенты. Ширак обвинения Саркози категорически отрицает.

В результате тогдашнего премьер-министра страны Доминика де Вильпена заподозрили в том, что он, зная о ложности обвинения, начал тайное расследование, поручив его агенту французских спецслужб генералу Филиппу Рондо.

В середине июня сатирический еженедельник "Цепная утка" заявил, что судьи намерены узнать у Ширака подробности о заметках агента, которые показывали, что расследование дела Clearstream велось с ведома и по приказу бывшего президента.

Жак Ширак покинул пост президента Франции, который он занимал в общей сложности 12 лет, 16 мая 2007 года. Его президентский иммунитет закончился 16 июня.

Лента.ру