В Праге протестуют против социально-экономических реформ

Более 35 тысяч человек приняли участие в митинге протеста против социально-экономических реформ чешского правительства. Акция прошла в центре Праги на Вацлавской площади, передает ИТАР-ТАСС.

Лидеры Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов /ЧМКП/, основного организатора митинга, остались довольны его итогами. Профсоюзы рассчитывают на активизацию диалога с кабинетом министров премьер-министра Мирека ТОПОЛАНЕКА. В случае, если их требования не будут учтены, профсоюзы угрожают общенациональной забастовкой.

ЧМКП считает, что проект правительственных реформ, который планируется утвердить в парламенте уже в ближайшие недели, нанесет ущерб интересам малоимущих и среднему классу. Планируемые преобразования в налогообложении пойдут на пользу только состоятельным гражданам. Сегодня же М.ТОПОЛАНЕК подтвердил готовность правительства к конструктивному диалогу с профсоюзами. Премьер выразил убежденность в необходимости реформ, цель которых - снижение бюджетного дефицита и поощрение предпринимательской активности граждан. Он не сомневается, что преобразования "принесут пользу всем членам общества".