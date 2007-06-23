Теракт в Индии: 4 человека погибли, более 20 ранены

В индийском городе Гувахати утром в субботу, 23 июня, произошел взрыв, погибли четыре человека, по меньшей мере, 20 ранены, сообщает РИА "Новости".

По данным представителя местной полиции, мощное взрывное устройство было приведено в действие возле овощного рынка, напротив одной из городских мечетей. Жертвами взрыва стали прохожие и посетители рынка.

О подробностях происшествия пока не сообщается.