Теракт в Индии: 4 человека погибли, более 20 ранены
12:29, 23 июня 2007Мир
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Взрыв прогремел рядом с мечетью
В индийском городе Гувахати утром в субботу, 23 июня, произошел взрыв, погибли четыре человека, по меньшей мере, 20 ранены, сообщает РИА "Новости".
По данным представителя местной полиции, мощное взрывное устройство было приведено в действие возле овощного рынка, напротив одной из городских мечетей. Жертвами взрыва стали прохожие и посетители рынка.
О подробностях происшествия пока не сообщается.
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