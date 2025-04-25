На снимках можно увидеть значительные разрушения на одном из крупнейших российских складов боеприпасов.

Разрушения на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) вблизи города Киржач во Владимирской области РФ в результате взрыва, который произошел 22 апреля, оказались значительными. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от Planet Labs, которые публикует Business Insider.

Отмечается, что спутниковые снимки были сделаны в четверг, 24 апреля. На них можно увидеть значительные разрушения на одном из крупнейших российских складов боеприпасов.

В издании поделились, что 51-м арсенал ГРАУ находится более чем в 450 км от границы с Украиной. Это огромный объект, который является очень важным для армии России.

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На одном из снимков видны разрушенные здания и выжженная земля в результате пожаров, вызванных первым и последующими детонациями. В издании подчеркнули, что полный объем разрушений пока неясен, но, вероятно, пострадала большая часть объекта.

В Минобороны РФ подтвердили взрывы на неназванном военном объекте во Владимирской области. Журналисты отметили, что россияне не стали называть этот объект, но заявили, что на складе взорвались боеприпасы. В издании добавили, что есть информация о нескольких пострадавших.

Кроме того, по данным росСМИ, в районе, где расположен 51-й арсенал ГРАУ, было введено чрезвычайное положение. В Минобороны РФ говорят о том, что детонация произошла якобы из-за "нарушений требований безопасности при работе со взрывоопасными материалами".

В издании напомнили, что Центр стратегических коммуникаций Украины назвал этот объект одним из крупнейших российских арсеналов боеприпасов. В частности, Андрей Коваленко, глава Центра по противодействию дезинформации, заявил, что на объекте хранится около 100 000 тонн оружия, включая артиллерийские снаряды и ракеты.

Взрыв на 51-м арсенале ГРАУ - что известно

Напомним, что 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области РФ прогремела серия мощных взрывов на 51-м арсенале ГРАУ. Губернатор региона Александр Авдеев подтвердил информацию о взрывах, отметив, что на месте уже работают экстренные службы.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко поделился, что на объекте россияне хранят значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

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