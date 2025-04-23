Это значительный удар по военным возможностям россиян, отметил Нарожный.

Оценить точные масштабы потерь в результате взрыва на российском арсенале в Киржачском районе Владимирской области сложно, поскольку Россия скрывает такую информацию, отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Можно дать приблизительную оценку. 200 тысяч тонн боеприпасов находилось на этом арсенале. Если представить, что это были исключительно артиллерийские боеприпасы, то каждый снаряд весит около 100 кг, то есть это 2 млн артиллерийских снарядов. Конечно, там были не только артиллерийские снаряды, но и ракеты, реактивные снаряды и тому подобное. 2 млн снарядов - это примерно годовое производство снарядов РФ и КНДР вместе взятых", - заявил Нарожный.

Он отметил, что это значительный удар по военным возможностям россиян, который быстро восстановить почти невозможно. Также эксперт назвал "нереальной" возможность потушить пожар на арсенале.

"Да, у них есть специальные машины для тушения таких пожаров. Но в реальности оно не работает. В реальности остановить это нереально. Там находились снаряды для РСЗО, ракеты. Такая ракета от огня загорается, происходит неуправляемый пуск, и она может полететь куда угодно - и на 100 метров, и на 10 километров. И от нее начинают взрываться другие ракеты, разложенные на чистом воздухе... Можно сказать, что процентов 90 этого арсенала потеряно", - добавил Нарожный.

Взрывы на 51 арсенале ГРАУ: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области прогремела серия громких взрывов. Впоследствии стало известно, что на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны Российской Федерации сдетонировали боеприпасы из-за "нарушения техники безопасности".

Впоследствии в СНБО рассказали, что Россия хранила на этом складе значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

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