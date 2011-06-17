Лукашенко: Если вообще будет катастрофа, мы вообще закроем границы

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО обвинил журналистов в создании паники на валютном рынке.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, передает Би-Би-Си.

В частности, говоря о ситуации на валютном рынке Беларуси, глава государства обвинил журналистов, которые создали панику своими публикациями, без которых "мы бы и сегодня спокойно жили".

А.ЛУКАШЕНКО также заявил, что готов закрыть границы страны в случае экономической катастрофы и ограничить импорт.

"Если вообще будет катастрофа, мы вообще закроем границы и будем покупать по импорту только то, что нам надо", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Напомним, Беларусь пытается справиться с инфляцией девальвацией национальной валюты, из-за чего в стране возник ажиотажный спрос на товары и валюту.