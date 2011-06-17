США: нового лидера Аль-Каиды убьем как бен Ладена

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен, сообщает Би-би-си, заявил, что США будут разыскивать нового лидера "Аль-Каиды" Аймана Завахири и убьют его, как это произошло с Усамой бин Ладеном.

Маллен также заявил, что не удивлен тем фактом, что Завахири стал преемником бин Ладена.

Министр обороны США Роберт Гейтс сказал, что Айману Завахири не хватает опыта и харизмы, которыми сполна обладал бин Ладен. Тем не менее, считает министр, его выдвижение на пост главы организации означает, что "Аль-Каида" продолжает действовать и с ней следует бороться.

После ликвидации Усамы бен Ладена американскими спецназовцами в мае в Пакистане ФБР обновило список самых разыскиваемых террористов мира, поставив Аймана аль-Завахири на первое место. Американская спецслужба готова отдать за его поимку до $25 млн. Аль-Завахири разыскивается с 7 августа 1998 года в связи со взрывами посольств США в Танзании и Кении, в результате которых погибли более 200 человек.