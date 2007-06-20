Назарбаев распустил парламент по его просьбе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распустил мажилис (нижнюю палату парламента).

"Я принимаю решение о роспуске мажилиса и назначении новых выборов", - сказал президент, выступая в среду на заседании фракции партии "Нур Отан".

Президент Казахстана назначил выборы в мажилис по партийным спискам на 18 августа 2007 года, а выборы депутатов от ассамблеи народов Казахстана - на 20 августа, сообщает РИА новости.

Депутаты мажилиса 19 июня обратились к президенту страны с просьбой о досрочном прекращении полномочий парламента третьего созыва, чтобы "ускорить политические реформы в стране".

Депутаты поясняют, что в связи с проведением конституционной реформы в Казахстане, новые конституционные полномочия у мажилиса появятся только с избранием нового состава палаты, а нынешний состав мажилиса не должен выступать тормозом реформ.