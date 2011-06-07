США призвали провести реформы, пока президента Йемена нет в стране

США считают, что действующая власть Йемена должна начать «мирный переход к демократическим преобразованиям», пока президент Абдалла САЛЕХ находится на лечении в Саудовской Аравии.

Как сообщает Gazeta.ru, об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Марк ТОНЕР.

«(А.САЛЕХ) в Саудовской Аравии на лечении. В Йемене остается правительство, состоящее из гражданских лиц. Мы считаем, что сейчас самое время начать мирный переход к демократическим преобразованиям», – сказал М.ТОНЕР.

Ранее в понедельник оппозиционная коалиция Йемена поддержала передачу власти вице-президенту страны Мансуру ХАДИ, исполняющему обязанности президента. Представители правящей партии заявили, что президент А.САЛЕХ должен вернуться в Йемен в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, 3 июня президентский дворец А.САЛЕХА в Сане подвергся обстрелу. Погибли трое охранников, сам А.САЛЕХ получил осколочные ранения в шею и чуть ниже сердца.

После этого оппозиционное телевидение объявило, что А.САЛЕХ погиб.

4 июня президент улетел в Саудовскую Аравию на операцию по извлечению осколков.