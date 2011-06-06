В Германии начался суд по делу о крупнейшем мошенничестве на ТВ

В Германии 6 июня начался процесс по делу о крупнейшем мошенничестве на немецком общественно-правовом телевидении, сообщает агентство DPA. Подсудимый, бывший исполнительный продюсер созданного телекомпаниями ARD и ZDF детского телеканала KI.KA, обвиняется в присвоении 4,6 миллиона евро.

Инкриминируемые подсудимому преступления относятся к периоду 2005-2010 годов. Мошеннические операции проводились с 2002 года, однако преступления, совершенные до 2005 года, судом не рассматриваются за истечением срока давности. В противном случае ущерб, причиненный телеканалу KI.KA, оценивался бы почти в два раза выше - 8,2 миллиона евро.

По данным прокуратуры Эрфурта, исполнительный продюсер, пользуясь служебным положением, подписывал сторонним фирмам фиктивные счета за продукты и услуги, которые якобы были предоставлены телеканалу. Полученную прибыль участники схемы делили между собой. Вокруг телеканала "кормилось" несколько фирм, однако большинство сделок подсудимый проворачивал с одной компанией из Берлина, занимающейся съемками телепередач, передает Лента.ру.

Осенью 2010 года руководитель этой компании явился в полицию с повинной. Помимо исполнительного продюсера телеканала KI.KA, расследование было начато в отношении еще 10 подозреваемых, в их числе четверо сотрудников телеканала и представители фирм, участвовавших в мошеннических сделках.

В начале процесса 43-летний подсудимый признал свою вину, заявив, что на преступление его толкнула болезненное пристрастие к азартным играм - лудомания. "Я глубоко сожалею о том, что злоупотребил доверием моего работодателя и моих подчиненных и не рассказал членам семьи и друзьям о своих проблемах", - отметил он.