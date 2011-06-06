В Перу левый националист объявил о своей победе на президентских выборах

Левый националист, отставной офицер Ольянта УМАЛА объявил о своей победе на выборах Президента Перу.

Как сообщает радио «Свобода», по предварительным данным, во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, О.УМАЛА лишь на 0,2% голосов опередил свою соперницу - Кеико ФУХИМОРИ, дочь Альберто ФУХИМОРИ, занимавшего пост Президента Перу в 90-е годы.

48-летний О.УМАЛА пользуется репутацией левого популиста, близкого к Президенту Венесуэлы Уго ЧАВЕСУ. В ходе предвыборной кампании он, однако, выступал с умеренных позиций.

Главное предвыборное обещание О.УМАЛЫ - обеспечить более справедливое распределение доходов страны от экспорта различных видов сырья.