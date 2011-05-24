Немцов: Медведев за три года так и не стал президентом

Сопредседатель российской Партии народной свободы Борис НЕМЦОВ считает, что именно премьер-министр России Владимир ПУТИН будет определять, кто станет кандидатом в Президенты от власти в 2012 году – он или действующий Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнением он высказал на пресс-конференции в Москве.

«Между ними (В.ПУТИНЫМ и Д.МЕДВЕДЕВЫМ-УНИАН), безусловно, раскол, поскольку они оба хотят быть в 2012 году в Кремле и, собственно, этого не скрывают. Тем не менее, этот конфликт не носит судьбоносного характера, потому что конфликт слона и моськи не может носить такой характер», - сказал Б.НЕМЦОВ.

«Решение будет принимать ПУТИН, когда он его примет, я не знаю, и оно может быть любым, но очевидно, что он имеет здесь 100% преимущество, а МЕДВЕДЕВ за три года так и не стал Президентом», - сказал он.

Б.НЕМЦОВ убежден, что архитектором и создателем действующей политической системы в России является В.ПУТИН.

«Он управляет всей ситуацией в стране. Есть номинальный Президент по фамилии МЕДВЕДЕВ, который по поручению ПУТИНА находиться временно в Кремле», - сказал он.

Как сообщалось, В.ПУТИН и Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявляли, что примут согласованное решение относительно того, кто из них будет баллотироваться на выборах Президента РФ в 2012 году.