Присяжные признали улики против Стросс-Кана достаточными

Большое жюри присяжных уголовного суда Нью-Йорка в четверг вечером признало улики, собранные против экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, достаточными для его уголовного преследования, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Большое жюри формируется из 23 человек, проживающих в данном штате и обладающих правами выносить вердикт по предъявленным обвинениям. В данном случае жюри поддержало все пункты обвинения, выдвинутого против Стросс-Кана.