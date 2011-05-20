Присяжные признали улики против Стросс-Кана достаточными
00:01, 20 мая 2011Мир
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Большое жюри формируется из 23 человек
Большое жюри присяжных уголовного суда Нью-Йорка в четверг вечером признало улики, собранные против экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана, достаточными для его уголовного преследования, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Большое жюри формируется из 23 человек, проживающих в данном штате и обладающих правами выносить вердикт по предъявленным обвинениям. В данном случае жюри поддержало все пункты обвинения, выдвинутого против Стросс-Кана.
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