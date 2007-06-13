Ющенко считает актуальным расширение ГУАМ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает “актуальным вопросом” расширение Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью ведущим азербайджанским телеканалам «Lider TV», «ANS» и «AzTV» накануне своего визита в Азербайджан для участия в саммите ГУАМ.

Главные темы беседі – перспективы и приоритеты ГУАМ, двусторонние отношения Украины и Азербайджана. Также Президент ответил на вопросыі о внутриполитической ситуации в Украине, евроатлантических устремлениях нашего государства, украинско-российских отношений.

Говоря о ГУАМ, В.ЮЩЕНКО отметил: «Региональные инициативы очень важны для продвижения национальных интересов» стран - участниц объединения. В этом контексте приоритетными в деятельности ГУАМ он назвал ряд экономических и транспортных проектов. Речь идет, в частности, о строительстве нефтепровода “Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск” и железной дороги “Баку-Тбилиси-Поти-паромная переправа “Керчь”. Он также отметил перспективность сотрудничества в авиастроении и введении между четырьмя странами режима зоны свободной торговли.

По мнению В.ЮЩЕНКО, “актуальным вопросом” является расширение ГУАМ.

Как сообщал УНИАН, второй саммит Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ состоится 18-19 июня в Баку.