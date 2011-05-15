Секс-скандал вызвал шок во Франции

Арест в Нью-Йорке главы Международного валютного фонда Стросс-Кана вызвал шоковую реакцию во Франции, где подробности личной жизни политиков редко становятся достоянием гласности.

По словам Мартины Обри, лидера Социалистической партии, к которой принадлежит и Стросс-Кан, новость об этом поразила ее как "гром среди ясного неба".

Бывший кандидат в президенты от центристов Франсуа Бейру сказал, что его беспокоит подобное развитие событий, которое наносит урон имиджу Франции.

Недавние опросы, проведенные во Франции, показали, что на будущих президентских выборах Стросс-Кан мог бы победить Николя Саркози.

Однако, как сообщает из Парижа корреспондент Би-би-си, каков бы ни был исход судебного следствия в Нью-Йорке, на политической карьере Стросс-Кана можно поставить точку, как, по всей видимости, и на его деятельности в МВФ.