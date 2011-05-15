ЕС угрожает Беларуси новыми санкциями

Евросоюз осудил приговор минского суда белорусскому оппозиционеру Андрею САННИКОВУ и пригрозил Беларуси новыми точечными санкциями, передает Deutsche Welle.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин ЭШТОН также выразила "глубокую озабоченность" по поводу вынесения приговоров другим белорусским оппозиционерам и потребовала от правительства Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО незамедлительно прекратить преследование политической оппозиции.

"Происходящие события являются ярким свидетельством серьезного ухудшения ситуации в сфере соблюдения прав человека и основных демократических норм со времени нарушения международных стандартов на президентских выборах в декабре 2010 года", - подчеркнула К.ЭШТОН. Она выразила озабоченность по поводу сообщений о пытках и других случаях жестокого обращения с арестованными в Беларуси и пригрозила Минску введением новых точечных санкций "во всех сферах сотрудничества".

Как сообщали СМИ, экс-кандидат в Президенты Беларуси Андрей САННИКОВ был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за «организацию массовых беспорядков» после спорных президентских выборов 19 декабря 2010 года.