Британский министр: Каддафи может удержаться у власти

Североатлантический альянс должен увеличить диапазон целей для бомбардировки в Ливии, заявил сегодня министр обороны Великобритании генерал Дэвид Ричардс.

"Если мы сейчас не поднимем ставки, есть риск, что Муаммар Каддафи удержится у власти", - сказал министр, предложив атаковать объекты ливийской инфраструктуры, которые сейчас не являются целью авиации альянса.

По словам Д.Ричардса военная кампания в настоящий момент достигла "значительного успеха", но необходимо делать больше, передает Reuters.

Он также подчеркнул, что НАТО целенаправленно не охотится на Муаммара Каддафи. "Если случится так, что он погибнет во время нахождения в каком-нибудь командном центре, который мы будем бомбить, что ж, это было по правилам", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.