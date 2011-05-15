Египет неожиданно сменил кандидата

Новым генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) избран министр иностранных дел Египта Набиль аль-Араби, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на египетские СМИ. Он сменит действующего главу ЛАГ Амра Мусу, который занимал этот пост десять лет, но теперь намерен баллотироваться на пост президента Египта.

Ранее Египет неожиданно отозвал своего прежнего кандидата: известного арабского мыслителя и дипломата Мустафу аль-Фикки, который по разным причинам не устраивал несколько стран, прежде всего, Судан, - и предложил нового - действующего министра иностранных дел Набиля аль-Араби. Такое решение было принято после совещания с Катаром, который также выдвигал своего кандидата на пост главы панарабской организации.

Срок полномочий действующего главы ЛАГ - опытнейшего египетского дипломата Амра Мусы истекает в воскресенье.

Лига арабских государств - международная организация, объединяющая более 20 арабских и дружественных им неарабских стран. Создана 22 марта 1945 года. Высший орган организации - Совет Лиги, в котором каждое из государств-членов имеет один голос, штаб-квартира ЛАГ находится в Каире.