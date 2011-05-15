Супруга главы МВФ уверена, что муж никого не насиловал

. Французская журналистка Анн Синклер (Anne Sinclair), супруга главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который был арестован в США по обвинению в преступлениях на сексуальной почве, уверена в невиновности своего мужа.

"Я ни секунды не верю в обвинения против моего супруга. Я не сомневаюсь, что его невиновность будет установлена", - цитирует заявление РИА "Новости".

Она также призвала всех "проявлять приличия и сдержанность" в суждениях.

В воскресенье вечером Стросс-Кана задержали в Нью-Йорке на борту самолета за десять минут до вылета в Париж. Ему предъявлены обвинения "в попытке изнасилования, насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы". Он подозревается в домогательствах к горничной в номере люкс гостиницы "Софител" (Sofitel) на Таймс-Сквер.

В субботу был обнародован последний опрос общественного мнения, проведенный институтом Ifop. Согласно исследованию, Стросс-Кан, как представитель оппозиционной Соцпартии Франции, мог набрать 26% в первом туре президентских выборов. За ним, по данным исследования, следует глава крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен (22%), а замыкает тройку лидеров нынешний президент Николя Саркози (21,5%).

Французские политики и эксперты считают, что теперь Стросс-Кан автоматически выбывает из президентской гонки, сообщили местные СМИ.