Кто кого поддержал на Евровидении "по-соседски"

Второй год подряд организаторы песенного конкурса "Евровидение" стараются исправить ситуацию с "корпоративным" голосованием стран-соседей, перекрестно поддерживающих друг друга. Для этого страны участники разбиты на два полуфинала, а также введено равное с голосованием зрителей голосование профессиональных жюри.

Насколько в этом году удалось избежать "региональной солидарности", при которой страны, не имеющие исторических союзников, оказываются в заведомом проигрыше - хоть пой, хоть не пой...

Вот как страны раздали свои высшие (12, 10 и 8) и просто баллы:

Северная Европа

Финляндия – Венгрия (12), Ирландия (10), Исландия (8). От 7 до 1 - Эстония, Швеция, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Австрия

Норвегия – Финляндия (12), Швеция (10), Исландия (8). От 7 до 1 - Дания, Сербия, Германия, БиГ, Литва, Эстония, Великобритания

Швеция – Ирландия (12), Дания (10), БиГ (8). От 7 до 1 - Финляндия, Германия, Венгрия, Австрия, Азербайджан, Украина, Исландия

Дания – Ирландия (12), Швеция (10), Германия (8). От 7 до 1 - Словения, Исландия, Финляндия, Румыния, Великобритания, Эстония, Австрия

Голландия – Дания (12), Швеция (10), БиГ (8). От 7 до 1 - Германия, Азербайджан, Ирландия, Румыния, Сербия, Словения, Австрия

Великобритания – Ирландия (12), Швейцария (10), Молдова (8). От 7 до 1 - Италия, Литва, Дания, Исландия, Швеция, Австрия Испания

Ирландия – Дания (12), Литва (10), Молдова (8). От 7 до 1 - Эстония, Великобритания, Италия, Швеция, Финляндия, Словения, Румыния

Исландия – Дания (12), Финляндия (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Швеция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Великобритания, Россия

Центральная Европа Франция – Испания (12), Швеция (10), Италия (8). От 7 до 1 - Дания, Азербайджан, БиГ, Молдова, Германия, Венгрия, Великобритания

Бельгия – Франция (12), Румыния (10), Греция (8). От 7 до 1 - Ирландия, Италия, Германия, Швеция, Азербайджан, Эстония, Молдова

Германия – Австрия (12), Греция (10), Ирландия (8). От 7 до 1 - БиГ, Дания, Россия, Молдова, Италия, Финляндия, Словения

Австрия – БиГ (12), Германия (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Сербия, Италия, Молдова, Ирландия, Словения, Венгрия, Румыния

Швейцария – БиГ (12), Исландия (10), Германия (8). От 7 до 1 - Австрия, Сербия, Финляндия, Италия, Испания, Греция, Азербайджан

Средиземноморье Испания – Италия (12), Франция (10), Румыния (8). От 7 до 1 - Ирландия, Венгрия, Швеция, Сербия, Германия, Исландия, Литва

Португалия – Испания (12), Италия (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Украина, Ирландия, Молдова, Исландия, Великобритания, Франция, Словения

Италия – Румыния (12), Великобритания (10), Молдова (8). От 7 до 1 - Украина, Германия, Исландия, БиГ, Сербия, Греция, Франция

Сан-Марино – Италия (12), Азербайджан (10), Греция (8). От 7 до 1 - Грузия, Швеция, Сербия, Дания, Франция, Великобритания, Словения

Мальта – Азербайджан (12), Италия (10), Ирландия (8). От 7 до 1 - Великобритания, Швеция, Дания, Украина, Словения, Австрия, Франция

Греция – Франция (12), Италия (10), Грузия (8). От 7 до 1 - Украина, Швеция, Азербайджан, Германия, БиГ, Великобритания, Россия

Кипр – Греция (12), Швеция (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Франция, Словения, Украина, Великобритания, Дания, Россия, Италия

Албания – Италия (12), Греция (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - БиГ, Великобритания, Испания, Россия, Украина, Франция, Сербия

Израиль – Италия (12), Франция (10), Россия (8). От 7 до 1 - Украина, Румыния, Эстония, Азербайджан, Словения, Грузия, Великобритания

Турция – Азербайджан (12), БиГ (10), Грузия (8). От 7 до 1 - Украина, Великобритания, Россия, Швеция, Германия, Словения, Австрия

Страны бывшего СССР Украина – Грузия (12), Азербайджан (10), Россия (8). От 7 до 1 - Молдова, Греция, Франция, Венгрия, Великобритания, Эстония, Швеция

Россия - Азербайджан (12), Украина (10), Греция (8). От 7 до 1 - Молдова, Грузия, Словения, Великобритания, Франция, Литва, Швеция

Беларусь – Грузия (12), Украина (10), Германия (8). От 7 до 1 - Молдова, Азербайджан, Россия, Швеция, Италия, Великобритания, Дания

Молдова – Румыния (12), Азербайджан (10), Украина (8). От 7 до 1 - Грузия, Эстония, Россия, Великобритания, Швеция, Франция, Греция

Армения – Украина (12), Грузия (10), Россия (8). От 7 до 1 - Греция, Италия, Франция, Швеция, Австрия, Великобритания, Сербия

Азербайджан – Украина (12), Греция (10), Грузия (8). От 7 до 1 - Молдова, Румыния, Великобритания, Россия, Швеция, Венгрия, Италия

Грузия – Литва (12), Украина (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Италия, Греция, Молдова, Россия, Австрия, Франция, Швеция

Латвия – Италия (12), Ирландия (10), Германия (8). От 7 до 1 - Литва, Дания, Великобритания, Эстония, Словения, Азербайджан, Франция

Литва – Грузия (12), Италия (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Эстония, Россия, Сербия, Молдова, Великобритания, Германия, Финляндия

Эстония – Швеция (12), Дания (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Финляндия, Италия, Россия, Испания, Грузия, Словения, Румыния

Страны бывшего Восточного блока Польша – Литва (12), Италия (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Грузия, Сербия, Финляндия, Германия, Дания, Украина, Ирландия

Словакия – Украина (12), Швеция (10), Ирландия (8). От 7 до 1 - Азербайджан, Дания, Молдова, Швейцария, Австрия, Испания, Словения,

Венгрия – Исландия (12), Швеция (10), Греция (8). От 7 до 1 - Азербайджан, Словения, Грузия, Италия, Россия, Австрия, Румыния

Румыния – Молдова (12), Азербайджан (10), Греция (8). От 7 до 1 - Венгрия, Италия, Испания, Словения, Швеция, Украина, Литва

Болгария – Великобритания (12), Греция (10), Украина (8). От 7 до 1 - Дания, Румыния, Австрия, Россия, Ирландия, БиГ, Грузия

Страны бывшей Югославии Хорватия – Словения (12), Азербайджан (10), Сербия (8). От 7 до 1 - БиГ, Франция, Украина, Швеция, Австрия, Литва, Германия

Словения – БиГ (12), Сербия (10), Дания (8). От 7 до 1 - Германия, Украина, Австрия, Швеция, Италия, Испания, Великобритания

Сербия – БиГ (12), Словения (10), Венгрия (8). От 7 до 1 - Литва, Украина, Швейцария, Россия, Греция, Италия, Швеция

Македония – БиГ (12), Словения (10), Сербия (8). От 7 до 1 – Украина, Швеция, Великобритания, Испания, Греция, Австрия, Италия

БиГ – Словения (12), Сербия (10), Азербайджан (8). От 7 до 1 - Австрия, Италия, Швеция, Франция, Германия, Ирландия, Исландия