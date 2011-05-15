В Каире произошли новые столкновения мусульман и христиан

В столице Египта Каире 65 человек пострадали в результате произошедшего в ночь на воскресенье столкновения между мусульманами и христианами.

Как передает Радио Свобода, конфликт начался с пререканий между мусульманином и одним из участников сидячей акции протеста, которую египетские христиане проводят у здания государственного телевидения в Каире с 7 мая - в знак протеста против нападения на церковь, в результате которого погибли 15 человек.

Через некоторое время на участников сидячей акции протеста напали около ста человек. Они открыли стрельбу, стали забрасывать христиан камнями и поджигать их машины.

Через четыре часа после начала столкновений вмешавшиеся военные восстановили порядок. Задержаны 50 человек.