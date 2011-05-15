Главу МВФ задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан арестован в субботу в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Нью-Йорк таймс. По ее данным, международный чиновник был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди всего за несколько минут до вылета в Париж.

Стросс-Кана, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении горничной в гостинице на Таймс-Сквер. Как пишет газета, его взяли прямо на борту самолета авиакомпании "Эйр Франс"агенты в штатском за десять минут до взлета.