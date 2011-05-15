Военные США открыли шлюзы на Миссисипи

Американские военные начали стравливать часть воды на плотине Морганза в штате Луизиана, чтобы не допустить сильного разлива реки Миссисипи и предотвратить затопление больших городов, сообщает Reuters.

По словам Кена Холдэра (Ken Holder), представителя инженерного корпуса армии США, под управлением которого находится плотина, вода будет стравливаться постепенно, и весь процесс будет строго контролироваться.

Как отмечает агентство, после открытия плотины затопленными на несколько недель окажутся около 8 тыс. кв. км, в том числе и сельскохозяйственные угодья, а также несколько небольших деревень. Вместе с тем, крупные города, такие как Новый Орлеан и Батон-Руж, будут ограждены от наводнений.

К настоящему времени власти уже подготовили временные убежища для почти 25 тысяч человек, которые вынуждены покинуть свои дома в связи с открытием плотины.