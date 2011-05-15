Ивано-Франковщина представляет свой потенциал в Португалии

Ивано-Франковская область представляет инвестиционный и туристический потенциал области в Португалии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. По предоставленной информации, 13-17 мая официальная делегация Ивано-Франковской области под руководством председателя областной государственной администрации Михаила ВЫШИВАНЮКА находится в Португальской Республике «с целью презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциала области, налаживания контактов с представителями португальских деловых кругов».

Сегодня, 14 мая, в 18:00 в помещении Украинской субботней школы "Дивосвіт" по адресу: Estrada de Benfica, 535 Escola Pedro Santarem состоится встреча с делегацией Ивано-Франковской области. В Лиссабоне делегация Прикарпатья обсудит возможности межрегионального сотрудничества с округом Алгарве, налаживание межрегионального сотрудничества с целью обмена опытом научных кадров, расширения двустороннего сотрудничества в таких сферах как поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества.

Для обсуждения возможностей межрегионального сотрудничества запланирована встреча М.ВЫШИВАНЮКА с руководством округа Алгарве, где проживает значительная часть украинцев, в том числе выходцев из Ивано-Франковской области.