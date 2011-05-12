Журналисту Gazety Wyborczej предъявлены обвинения в Беларуси

Корреспонденту польской Gazety Wyborczej Анджею Почобуту официально предъявлено обвинение в оскорблении и клевете в отношении президента Беларуси.

Как сообщил РИА Новости представитель Союза поляков Беларусии, в основе уголовного дела - публикации журналиста, большая часть которых из Gazety Wyborczej.

По словам собеседника агентства, Почобут начал знакомиться с материалами уголовного дела. По статье "оскорбление президента" предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, по статье "клевета в отношении президента" - от двух до четырех лет.

Адвокат обвиняемого полагает, что Анджей Почобут будет знакомиться с материалами уголовного дела, скорее всего, в течение двух-трех дней. После этого дело будет передано в суд, который назначит его к рассмотрению, пояснил защитник.

Ранее сообщалось, что Почобут - гражданин Беларуси, работает в польской газете, но не аккредитован в МИД в качестве корреспондента зарубежного СМИ. Белорусское внешнеполитическое ведомство лишило его аккредитации в 2009 году и с тех пор отказывало в ее возобновлении. Работа иностранного корреспондента без аккредитации, согласно белорусским законам, карается штрафом, замечает Би-би-си.